Festa delle forze armate a Cosenza, cerimonia a Piazza della Vittoria in omaggio ai caduti FOTO

Oggi, lunedì 4 novembre, si è tenuta in Piazza della Vittoria, a Cosenza, una solenne cerimonia per onorare i Caduti, accompagnata dalla fanfara del Primo Reggimento Bersaglieri. L'evento, che ha preso il via alle ore 11, ha visto la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose, insieme alle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

La manifestazione è iniziata con lo schieramento di una formazione interforze in armi, composta da rappresentanti di tutte le Forze Armate. A seguire, sono stati resi gli Onori al Prefetto, dottoressa Rosa Maria Padovano. Successivamente, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dalla lettura del messaggio del Ministro della Difesa e dalla Preghiera per la Patria, per poi procedere con la deposizione della corona presso il monumento ai Caduti, simbolo del ricordo e della gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione.

La giornata proseguirà con l'ammaina bandiera, in programma alle ore 16:30, a conclusione della commemorazione.