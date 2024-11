Cosenza, in arrivo sette milioni per migliorare lo stadio “Marulla”

Stadio “Marulla” a piccoli passi verso la riqualificazione e messa in sicurezza. Un intervento che cambierà il volto dell’impianto realizzato negli anni Sessanta. Per domani alle 16 è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale con un un solo punto all’ordine del giorno: presa d’atto e approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (Dip) dell’intervento di riqualificazione dello stadio “San Vito-Marulla”. Un atto dovuto per la verifica di tutte le condizioni previste dall’UE per accedere al finanziamento. L’argomento ieri mattina è stato al centro della riunione della Commissione Lavori pubblici, presieduta da Concetta De Paola, presenti l’assessore Damiano Covelli e il dirigente competente, Salvatore Modesto. È stato approvata la delibera di giunta n. 141 del 25 settembre scorso che verrà sottoposta al varo del Consiglio comunale per la richiesta dei 7,2 milioni di euro finanziati dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) inseriti nella programmazione del Fondo sociale comunitario 2021-2027 che arriveranno tramite la Regione Calabria.

Il Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) stilato dall’ingegnere Pietro Filice del Settore 7 del Municipio contiene una serie di lavorazioni. Previsto l’avvicinamento delle curve al terreno di gioco. Dovrebbe sparire la pista di atletica leggera. Ipotesi che non trova d’accordo la Fidal (il presidente regionale Vincenzo Caira ha inviato una lettera al sindaco Franz Caruso chiedendo di tutelare la pista, riparare i danni sulla prima corsia e ricordando gli eventi di atletica ospitati dal “San Vito-Marulla”).