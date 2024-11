Scontro auto-furgone a Tarsia, ferito l'autista della vettura

Un incidente stradale con un ferito lieve è avvenuto questo pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, all'altezza di Tarsia. Sono entrate in collisione, per cause in corso d’accertamento e comunque per un tamponamento, un furgone ed un auto. Ferito lievemente il conducente della vettura sottoposto solo a controlli medici ma giudicato guaribile in qualche giorno. Il sinistro è avvenuto nella galleria posto sulla corsia nord del nodo autostradale. Sul posto la polizia stradale ed a ruota un’ambulanza del 118 ed anche un carro attrezzi per prelevare l’auto incidentata. Traffico bloccato per oltre mezz'ora, con relativa coda di veicoli che si è formata già prima della galleria, giusto il tempo necessario di prestare soccorso, effettuare i rilievi previsti per le forze dell’ordine e rimuovere i mezzi coinvolti. Sul posto anche personale Anas per far defluire la circolazione in ausilio agli agenti della Polstrada.