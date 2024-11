Cosenza in corteo contro i femminicidi: flashmob per sensibilizzare FOTO

Un forte appello contro la violenza di genere ha attraversato ieri sera le strade di Cosenza, dove si è tenuto un flashmob per sensibilizzare la cittadinanza sui femminicidi e la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata guidata dal Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, che ha aderito alla manifestazione nazionale promossa da "D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza".

Tra le associazioni hanno partecipato Nasi Rossi “Gianfranco Condino”, Ri-formap, Auser Cosenza, Casa dell’Ulivo ODV, Donne in Cammino APS, Fondazione Lilli Funaro, Goodwill APS, Fem.In. Cosentine in lotta.

Il corteo si è mosso alle 18:00 da Piazza Carratelli, presso la Fontana di Giugno, e ha proseguito fino a Corso Mazzini, dove si è tenuto un sit-in pacifico. Sotto lo slogan “per ogni donna, ogni ora e in ogni luogo,” i manifestanti hanno voluto dare voce ai numerosi casi di femminicidio che continuano a verificarsi in Italia, esprimendo solidarietà per le vittime e chiedendo un'azione più incisiva da parte delle istituzioni.