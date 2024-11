Cosenza, percolato nei torrenti e sul Mar Ionio: sequestrata discarica di Scala Coeli e indagati amministratori

Sequestro preventivo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Scala Coeli (Cosenza), compreso l'invaso di circa mq. 15.000, con affidamento ad un amministratore giudiziario. Il valore complessivo di quanto sottoposto a sequestro ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

In particolare, a livello di gravità indiziaria e salvo le successive verifiche, si è ritenuto che l’amministratore della società titolare della citata discarica avrebbe concorso, con gli altri soggetti prima indicati, nel reato di disastro ambientale, realizzando e gestendo la discarica nonostante una serie di gravi criticità sotto il profilo progettuale e gestionale, in rapporto causale con l’evento disastroso e che sono di seguito sinteticamente indicate:

L’evento ha determinato un’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l’estensione della compromissione e per il numero di persone offese ed esposte a pericolo. Infatti la fuoriuscita ha interessato i territori e le popolazioni dei comuni di Scala Coeli (CS), Cariati (CS) e Crucoli (KR), tanto che i rispettivi Sindaci sono stati costretti (al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini) ad adottare immediatamente apposite ordinanze di divieto di balneazione nonché di divieto di approvvigionamento idrico dai corsi d’acqua per gli animali domestici, da allevamento e per uso agricolo.

- illecita unificazione di due lotti in cui era originariamente suddiviso l'invaso della discarica nonché realizzazione e “coltivazione” contemporanea degli stessi;

- sottostima e conseguente inadeguatezza del sistema di drenaggio di fondo del percolato;

- sottostima e conseguente inadeguatezza dell’impianto di trattamento e di stoccaggio in loco del percolato; presenza di una tubazione con diametro di 60 cm e lunghezza superiore a 60 m, non prevista in progetto né autorizzata dalla Regione Calabria, posta nella parte inferiore dell'invaso e che ha consentito al percolato di fluire all’esterno dell’argine artificiale;

- inidoneità’ dell’installazione del telo impermeabile sul letto dell'invaso che ha alterato l'efficienza del sistema barriera della discarica; - mancato rispetto di diverse prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, tra le quali l’indicazione che condizionava l’esercizio della discarica al completamento dei lavori di adeguamento della viabilità comunale e provinciale di accesso.

Sin dai mesi successivi all’avvio delle attività della discarica, risalente all’ottobre 2022, numerosi sono stati gli esposti/segnalazioni inoltrati da Legambiente ai vari Enti preposti al controllo in merito alle criticità in essere sulla gestione del sito. Il procedimento per l’ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. È d’obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, gravemente indiziati per i delitti in relazione ai quali si procede, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.