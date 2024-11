Cosenza utilizzo dell’IA: accordo Unical con l'ateneo cinese

Lo sguardo volto ad Oriente. L’ateneo di Arcavacata guarda sempre più alla internazionalizzazione, puntando dopo l’Europa e le Americhe alla Cina. Il colosso orientale apre alla collaborazione con l’università guidata da Nicola Leone, il rettore che più di chiunque altro crede nella necessità di aprirsi al confronto e alle sfide proposti da altre sedi accademiche. L’Unical è peraltro all’avanguardia in molti settori di ricerca: dalla Intelligenza Artificiale alla Fisica, passando per Ingegneria, Matematica e Umanistica.

L’ateneo ha partecipato nei giorni scorsi alle iniziative promosse in occasione della visita istituzionale del Presidente della Repubblica in Cina. A Pechino, alla presenza dei due capi di Stato Xi Jinping e Sergio Mattarella, il prorettore, Francesco Scarcello, ha rappresentato il Campus calabrese nel forum tra i rettori cinesi e italiani dal titolo “China-Italy University Rectors Dialogue Meeting“, nel corso del quale è stato proposto un protocollo bilaterale sull’innovazione tecnologica e sull’interscambio di conoscenze nei settori scientifici e umanistici. Nell’assemblea principale dell’Università Beida di Pechino, dove Mattarella ha tenuto la sua lectio magistralis, Scarcello ha sottoscritto un accordo con Zhang Xichun, rettore della South China University of Technology (Scut) di Guangzhou, e Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari (Poliba). L’Unical entra così a far parte di un’importante collaborazione internazionale che porterà all’istituzione di un centro di ricerca interdisciplinare dedicato all’intelligenza artificiale.