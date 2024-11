Castrolibero, la Cosfel dà l'ok alle assunzioni al Comune

Si è riunita oggi al Viminale in seduta straordinaria la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, per gli aspetti relativi al personale degli Enti locali. La Cosfel, si legge in una nota, «ha valutato, per i profili attinenti alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche, complessivamente 14 delibere, presentate da 13 comuni, approvando 5 rideterminazioni di dotazioni organiche, 228 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 66 stabilizzazioni) e 1 assunzione a tempo determinato». In particolare, sono state esaminate, con esito favorevole, le istanze presentate dai Comuni di Napoli, Potenza, Castrolibero (Cs), Montelanico (Rm) e Valle di Maddaloni (Ce).