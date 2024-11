Corigliano, maltrattava i figli: allontanato da casa dopo la denuncia. Dovrà indossare il braccialetto elettronico

Maltrattava i figli al punto che ne ha spedito uno anche in ospedale. Per questo motivo un uomo, originario di Acri, ma residente nell’area urbana di Corigliano, è stato allontanato dalla casa familiare ed obbligato ad indossare il braccialetto elettronico.

Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Pubblica sicurezza di Corigliano Rossano che nella giornata di martedì scorso hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in danno, appunto, dei propri figli.

Le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, diretto dal vice questore Gaetano Tedeschi, hanno tratto origine dalla querela sporta dai figli dell’uomo che nella denuncia presentata hanno rappresentato un quadro familiare altamente degradante con attore principale il proprio genitore, protagonista, in negativo, di continue e reiterate condotte vessatorie, violenze fisiche e psicologiche, perpetrate nei loro confronti.