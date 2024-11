Doppio incidente sulla A2 del Mediterraneo: 3 feriti nel Cosentino, ad Altilia si transita su una corsia. Tratto chiuso tra Sant'Onofrio e Pizzo

Rallentamenti si registrano tra gli svincoli di Altilia Grimaldi (CS) e San Mango D'Aquino (CZ), in direzione sud . I mezzi pesanti al momento vengono deviati all'uscita obbligatoria in prossimità dello svincolo 'Cosenza Nord - Rende' (Km 254,920), proseguimento sulla SS107 fino a Paola e SS18 con rientro in autostrada allo svincolo di Falerna (Km 305,330).

Coinvolto un mezzo pesante, che ha di fatto bloccato la carreggiata, causando code e rallentamenti. Sul posto un’ambulanza del 118 (necessario il trasporto in ospedale per il conducente del tir) e la polizia stradale per i rilievi del caso e per ripristinare la normale viabilità. Al momento è prevista l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio-Vibo direzione Nord. Percorso alternativo direzione Pizzo sulla SS18.