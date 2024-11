Scuola, caos sul concorso Pnrr. Gli idonei: "Prima assumete noi". Centinaia i prof che protestano nel Cosentino

Proprio non ci stanno i docenti precari (ma non sempre) idonei al concorso 2023 finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza . Domani alle 15.30 movimenti di tutta Itali si ritroveranno davanti al ministero dell’Istruzione per protestare contro la decisione di Valditara di procedere con nuovi concorsi senza prima garantire l’accesso alla graduatoria degli idonei non vincitori. Sono molti anche i cosentini che aspettano e sperano nell’assunzione . Tant’è che uno dei movimenti in protesta è targato proprio Cs. «Il governo dimostra miopia nella gestione delle procedure di reclutamento: a fronte di decine di migliaia di cattedre vacanti e docenti idonei nelle diverse procedure concorsuali già espletate, da quelle del 2020 a quelle del 2023 – commentano i prof – persiste nel voler bandire l’ennesimo concorso; tutto questo rallenterebbe il reclutamento e vanificherebbe studio e impegno di chi ha già dimostrato di possedere tutti i requisiti per accedere all’insegnamento».

Protesta che viene da lontano

I docenti ricordano che già lo scorso agosto hanno denunciato come «le graduatorie del concorso Pnrr 2023 che venivano pubblicate sui siti degli Uffici scolastici regionali non prevedevano l’elenco degli idonei, né tanto meno indicavano tra i vincitori chi fosse beneficiario di precedenze e/o riserve. Ci siamo riuniti con la Flc Cgil Cosenza, più volte, in assemblee molto partecipate nelle quali abbiamo discusso le storture del sistema di reclutamento docenti e le strategie da mettere in atto in conformità con la battaglia intrapresa a livello nazionale da Flc Cgil. Abbiamo creato un broadcast con oltre 100 docenti precari che aggiorniamo sulle nostre iniziative ed abbiamo costituito il nostro piccolo movimento “gruppo di lavoro docenti precari Flc Cosenza” in cerca di giustizia. Abbiamo reiterato le richieste di accesso per conoscere la posizione di ciascuno di noi idonei e nelle more abbiamo ottenuto la pubblicazione in chiaro delle Graduatorie di merito dei vincitori, con espressa indicazione di riserve e precedenze», proseguono gli idonei che si sono pure incontrati con l’onorevole Mari di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana.