Cosenza, lutto cittadino in occasione dei funerali dell'ex sindaco Pino Iacino

Lutto cittadino oggi a Cosenza in occasione dei funerali di Pino Iacino, sindaco dal 1975 al 1980, scomparso sabato, che saranno celebrati nel pomeriggio alle 15,30, nella chiesa di San Giuseppe, a Serra Spiga. Il lutto è stato proclamato dal sindaco, Franz Caruso, "che ha voluto così manifestare in modo tangibile e solenne - è detto in un comunicato - il dolore della città di Cosenza ed il profondo cordoglio di tutta l'Amministrazione comunale per la scomparsa di Pino Iacino".

"Oltre alla proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Caruso ha disposto, sempre per oggi, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali. Il sindaco, insieme al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ha accolto ieri mattina in Piazza dei Bruzi il feretro di Pino Iacino. Con Caruso e Mazzuca erano presenti numerosi esponenti del mondo politico, gli assessori comunali, il segretario generale, Virginia Milano, ed i sindaci di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, Trebisacce, Francesco Mundo, e Grimaldi, Paolo Stilla. "Il sindaco Caruso - si aggiunge nella nota - ha sostato lungamente in raccoglimento nel salone di rappresentanza davanti al feretro di Pino Iacino. Tanti i militanti del Psi di ieri e di oggi che hanno reso omaggio al primo sindaco socialista della città di Cosenza, alla guida di una giunta formata da Psi, Pci e Psdi".