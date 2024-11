Guerriglia urbana a Schiavonea, ennesima rissa vicino alla chiesa: ferito un uomo

Anna Russo -ennesima rissa questa sera nel borgo marinaro di Schiavonea a due passi dalla chiesa di Santa Maria di Nives. Il parapiglia è scoppiato tra un gruppo di cittadini di nazionalità marocchina è un gruppo di persone pare del posto.

Nella zuffa un uomo è rimasto ferito e all'arrivo delle forze dell'ordine è stato trovato a terra ed è stato necessario il suo trasferimento con l'ambulanza del 118 in ospedale. Ancora da ricostruire la dinamica della rissa forse è legata a questioni di spaccio di droga. Non è la prima volta che l'aria antistante la chiesa parrocchiale diventa teatro di furibonde risse soprattutto tra gruppi di cittadini stranieri che spesso degenerano anche in guerriglia urbana.