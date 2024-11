L’Università della Calabria lancia un nuovo corso: Marketing per lo sviluppo turistico in aree rurali

L’Università della Calabria (Unical), in collaborazione con Coldiretti Calabria e Campagna Amica, presenta un nuovo corso dedicato al “Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e aree rurali”, con l’obiettivo di promuovere strategie innovative per valorizzare il turismo rurale e le eccellenze agricole locali.

La presentazione ufficiale si terrà il 20 novembre 2024, alle ore 12:00, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) dell’Unical, nella Sala del Consiglio – Cubo 3C di Arcavacata (CS).

Un evento ricco di interventi e spunti

L’incontro sarà moderato da Enrico Parisi, Delegato Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. A seguire, i saluti istituzionali saranno affidati a Franco Rubino, Direttore del Dipartimento DiScAG, e Vincenzo Abbruzzese, Presidente Regionale di Terranostra Calabria.

Il programma prosegue con gli interventi di esperti del settore:

Sonia Ferrari, docente di Marketing del Turismo e Marketing Territoriale all’Unical;

Tiziana Nicotera, docente a contratto presso Unical e Uninettuno;

Carmelo Troccoli, Direttore Generale della Fondazione Campagna Amica;

Dominga Cotarella, Presidente Nazionale di Terranostra Coldiretti;

Franco Aceto, Presidente Regionale di Coldiretti Calabria.

Obiettivi e aspettative

Il corso si propone di formare professionisti capaci di integrare marketing, sostenibilità e innovazione per sviluppare il potenziale delle aree rurali, trasformandole in poli di attrazione turistica e culturale. Un progetto che risponde alle sfide odierne del settore agricolo, offrendo nuove opportunità per giovani imprenditori e operatori del turismo.