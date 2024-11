Tentata rapina all’ufficio postale di Amantea: arrestato un 58enne

Momenti di tensione ieri mattina nel centro storico di Amantea, dove un 58enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina all’ufficio postale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha atteso l’apertura dell’ufficio postale, approfittando del momento in cui la responsabile stava entrando nei locali.

Il malvivente, travisato con mascherina FFP2 e occhiali da sole e armato di una pistola a salve, ha minacciato l’impiegata, intimandole di consegnargli il denaro disponibile e di aprire la cassaforte. Tuttavia, le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente contattato il 112.

Intervento tempestivo dei carabinieri

La Centrale Operativa dei carabinieri, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto tre pattuglie, già in servizio nella zona. Grazie al rapido intervento, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Paola, con il supporto delle stazioni di Belmonte Calabro e Lago, hanno bloccato l’uomo sul posto, mettendo fine al tentativo di rapina e liberando l’impiegata, ancora sotto shock ma illesa.