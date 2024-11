"Per me lui è morto, merita la pena capitale". Parla il fratello del killer che ha ucciso la mamma Silvana Rocca, originaria del Cosentino

"Per me lui è morto. Fosse per me, pena capitale". E' la frase pronunciata da Enea Dettori e rilasciata in un'intervista al Corriere della Sera, edizione di Bari. Enea è il fratello di Salvatore, il 46enne che qualch giorno fa ha ucciso la mamma Silvana La Rocca (73 insegnante in pensione originaria di Saracena nel Cosentino) nella casa di Marina di Leporano in provincia di Taranto. Un omicidio che ha sconvolto la famiglia e l'opinione pubblica anche per via delle modalità col quale è avvenuto: una serie di coltellate alla nuca, alla gola e all'addome e con l'apertura dello sterno per tirare fuori il cuore della donna dalla cassa toracica. Da qui la frase dell'omicida "le ho strappato il cuore".

Non si dà pace Enea per quanto accaduto. Il 40enne è rientrato da Parigi dove lavora e in questi giorni ha fatto rientro a Taranto. Ecco un estratto dell'intervista al Corriere.