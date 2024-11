Rassegna stampa 26-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Tensione alla Guardia medica di Pizzo, il medico: “Sono io l’aggredito”

Sanità

- Ospedale sotto assedio, Annunziata e Asp faranno rete. Ieri a Castrovillari bimba soccorsa con un'ora di ritardo a scuola

- La sanità nota dolente in Calabria: è l’ultima regione per posti-letto

- Caso Sant’Anna di Catanzaro, il Consiglio di Stato blocca la revoca dell’accreditamento

- Oss e infermieri, a Vibo Valentia sanità a rischio tilt

Inchieste e processi

- Reggio, patto ’ndrangheta-imprenditoria? Fissata udienza preliminare per 18 NOMI

- Illeciti nella gestione del carcere di Catanzaro, la Dda: tutti a processo

- Pena ridotta in Appello per l’avvocato di Crotone Antonio Piccolo

- Tragedia nella sala parto dell’ospedale di Crotone, fissata per dopodomani l’autopsia