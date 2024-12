Cetraro, al via la messa in sicurezza dell’area costiera nella zona Mulini

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’abitato costiero nella zona Mulini, ubicata prima del porto della cittadina.

«Un altro impegno mantenuto - ha sottolineato il sindaco Ermanno Cennamo, in una nota dell’amministrazione comunale - con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela per il nostro territorio. Adesso ci prepariamo per affrontare il prossimo importante intervento nella zona di Fiumicello e per il campo sportivo. La nostra azione politico-amministrativa è volta al rilancio della città, a 360°».

Nello specifico, i lavori riguardano il ripristino delle scogliere danneggiate e della viabilità nella zona “Mulini” e proseguiranno fino al 31 gennaio 2025, ad opera della Società “Bruno Serafino Srl” di Cariati. A seguito dell’inizio dell’intervento, nelle scorse settimane, il tenente di Vascello Giuseppe Castronovo, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo e del Porto di Cetraro, ha emesso un’ordinanza per disciplinarne il corretto svolgimento, «garantendo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana, nonché la pubblica e privata incolumità, al fine di prevenire possibili danni a persone, cose e all’ambiente circostante, nel superiore interesse pubblico».

Pertanto, fino al 31 gennaio prossimo, nelle aree interessate dai lavori, sono vietate la pesca, la navigazione, la sosta, e l’ormeggio delle imbarcazioni e dei natanti di qualunque tipo, nonché qualsiasi altra attività relativa all’uso pubblico del mare non espressamente autorizzata dall’Ufficio circondariale marittimo cetrarese.