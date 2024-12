Paola, si è chiusa la Conferenza dei servizi sulla galleria Santomarco: approvato il raddoppio

La chiusura della Conferenza dei servizi dirama i dubbi e conferma le certezze sui lavori del raddoppio della galleria Santomarco. Il documento - che adesso è stato pubblicato da Rfi - delibera la conclusione positiva della Conferenza dei servizi che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica del raddoppio Cosenza-Paola-San Lucido in quanto «non risultano pervenuti pareri contrari o dissensi qualificati». Al riguardo è noto che cinque consiglieri comunali di minoranza avevano sollevato i loro dubbi per via di una deliberazione di giunta che avrebbe “superato” un deliberato consiliare votato all’unanimità. Non è servito a nulla questo tentativo in extremis. Forse occorreva un’azione differente per tutelare quei residenti che inevitabilmente adesso saranno espropriati - si parla di almeno dieci abitazioni - o dovranno convivere – altre dieci famiglie - con quei lavori classificati di pubblica utilità.