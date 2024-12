Natale senza luminarie a Corigliano Rossano, l’opposizione contesta il sindaco

Strade senza luci di Natale e nessuna programmazione di eventi natalizi. È quanto denuncia il consigliere di opposizione Piero Lucisano che sottolinea «come è un errore pensare solo al concerto di Capodanno: certamente sbaglia chi crede – afferma in una nota – che con un concerto si risolva il problema dell’attrattività turistica e si dia sollievo al commercio quanto alla ricettività. La Città deve accogliere persone e lo deve fare durante tutte le feste. I nostri concittadini che rientrano a trovare le famiglie vogliono respirare aria di festa e serenità. Qui al momento si percepisce solo sconforto e profonda depressione. La terza città della Calabria ha il dovere di organizzare e programmare, manca certamente una visione e una vera programmazione. Siamo già nella prima settimana di dicembre e per dirla tutta, anche una cosa banale come accendere delle luminarie non è ancora avvenuta». Per Lucisano si doveva anche aprire la discussione sull’eventualità di spostare il concerto del 31 a giorno 1 per venire incontro ai ristoratori «ma la discussione neanche si è aperta. Credo – puntualizza Lucisano – che siamo arrivati ad un punto cruciale e di svolta. Si scenda dal piedistallo dorato e ci si confronti seriamente con la Città. Credo sia davvero arrivato il momento di creare una vera e propria cabina di regia , un tavolo istituzionale permanente che magari si riunisca ogni 15 giorni, fatto dal Comune e da rappresentanti commerciali, operatori turistici, rappresentanti dei lidi, degli hotel, dei villaggi vacanza, dei b&b, sindacati, associazioni di ogni settore, dove ogni categoria possa nominare un rappresentante in modo tale che da questo tavolo - da istituzionalizzare insieme alla commissione comunale sul turismo - si possa davvero iniziare ad organizzare il futuro di quello che dovrà essere il turismo estivo, la programmazione invernale con eventi importanti come i Fuochi di San Marco come un Carnevale degno della terza città della Calabria, lavorare già da subito per programmare gli eventi di pasqua e il prossimo Natale, tutti insieme».