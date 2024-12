Politica cosentina in lutto, muore a 83 anni Egidio Scarpelli. Il sindaco Caruso: “Una grande perdita per socialisti e calabresi”

“Un’altra grande perdita per i socialisti cosentini e calabresi. Va via un altro socialista di razza, tra i protagonisti di quella stagione importante del socialismo che ha avuto responsabilità di governo della nostra città”. Commenta così il sindaco Franz Caruso la notizia della scomparsa di Egidio Scarpelli, già consigliere e assessore di Palazzo dei Bruzi. “La sua scomparsa – ha sottolineato Franz Caruso - fa calare un velo di profonda tristezza in chi gli ha voluto bene e lo ricorda ancora oggi con molto affetto. Esprimo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, i sentimenti del mio più profondo cordoglio alla famiglia di Egidio”. Franz Caruso ha ricordato la passione politica che animava Egidio Scarpelli. “Una passione coltivata sin da giovane – rimarca Franz Caruso - e che lo proiettò tra i banchi di Palazzo dei Bruzi la prima volta nel 1980 ed anche successivamente, fino al 1990, sempre nelle file del PSI. Fu nominato assessore alle attività economiche e produttive nelle diverse giunte a guida socialista che si susseguirono, tra il 1980 e l’85, prima con il Sindaco Antonio Rugiero e, successivamente, con Pino Gentile. Uomo perbene e di grandi capacità, Egidio Scarpelli ricoprì anche importanti incarichi dirigenziali in diversi enti. Di lui si ricorda inoltre la parentesi, agli inizi degli anni ’90, come Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese, incarico che lo vide impegnato nel tentativo di dare un assetto stabile al teatro in Calabria e di farlo diventare centro di produzione. Mente acuta e raffinata, si dedicò anche alla scrittura e fu docente a contratto dell’Università della Calabria nelle materie economiche. La sua scomparsa – ha concluso il Sindaco Franz Caruso - ci rende tutti più poveri e ci rattrista enormemente. Non lo dimenticheremo”.