Arpacal, storico accordo per il personale. La Cisl Fp Calabria gongola

Un importante traguardo è stato raggiunto in Arpacal grazie all’intensa attività sindacale della CISL FP Calabria. È stata siglata l’intesa sulla contrattazione integrativa per le annualità 2023-2024, un passo in avanti significativo per tutto il personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria.

L’accordo prevede l’attribuzione dei nuovi differenziali economici per i dipendenti, con il pagamento degli arretrati già dal 2023. Questo risultato, mai ottenuto prima d’ora in corso d’anno, segna una svolta nelle relazioni tra il sindacato e l’amministrazione pubblica. Tra le novità principali, spicca il finanziamento degli incarichi di funzione (ex posizioni organizzative), che erano bloccati da oltre un decennio.

In precedenza, la CISL FP aveva già ottenuto altri successi, come il riconoscimento dell’indennità di trasporto per la strumentazione e la liquidazione di spettanze arretrate. Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente la cultura del dialogo tra lavoratori e management e consolida le basi per un miglioramento delle condizioni lavorative in Arpacal.