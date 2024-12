Le conseguenze del maltempo sul Tirreno cosentino: lungomare allagato e lidi minacciati dalle mareggiate a San Lucido, allarme frane a Cetraro FOTO

Il maltempo si fa sentire nel giorno dell'Immacolata sul Tirreno Cosentino. In piena linea con l'allerta meteo arancione sulla costa, piogge e vento si sono impossessati del litorale. A San Lucido, per esempio, il lungomare è allagato, mentre alcuni lidi sono minacciati dalle mareggiate.

Il Comune di Cetraro ha comunicato che diverse zone della cittadina risultano essere allagate o soggette a piccoli smottamenti.

"Uomini e mezzi - si legge in una nota - sono impegnati in queste ore per ripristinare le condizioni di sicurezza, nonostante le difficoltà legate al peggioramento delle condizioni climatiche. Siamo operativi H24, ma vi preghiamo di prestare massima attenzione soprattutto nei pressi di sottopassi, ponti ed in località Marinella".