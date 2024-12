San Nicola Arcella, frana su un tratto della statale 18: tecnici a lavoro per rimuovere i detriti

Una frana è caduta oggi pomeriggio intorno alle 18 su un tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, in località Canal Grande del comune di San Nicola Arcella, sul Tirreno cosentino. A causa della pioggia caduta copiosa in queste ore si è verificato uno smottamento con spargimento di terra e detriti su parte della carreggiata.

L'allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e personale Anas per regolare il traffico, accertare l'entità della frana e stabilire come intervenire per rimuovere il materiale dalla carreggiata.

Il movimento franoso di oggi si è verificato pressappoco nello stesso punto nel quale, nel 2019, una frana di terreno e vegetazione aveva invaso la Statale.