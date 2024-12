Cassano, Villa Forastefano si appresta a cambiare destinazione d’uso

Al via la ristrutturazione della Villa Forastefano: da simbolo della criminalità a centro di accoglienza inclusiva. Questa mattina, alle ore 10, sarà consegnato il cantiere per la ristrutturazione della “Villa Forastefano”, un tempo simbolo del potere della cosca omonima e destinata a diventare un luogo di accoglienza e solidarietà. La cerimonia di consegna dei lavori avrà luogo in contrada Don Giacinto, sulla strada che collega le frazioni di Doria e Sibari, confermando l’impegno del territorio verso un futuro di inclusione e rinascita sociale. La struttura, confiscata alla criminalità organizzata e assegnata al Comune di Cassano con decreto dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, sarà trasformata in un centro residenziale per persone con mobilità ridotta denominato “Dopo di Noi”. Il progetto, redatto e approvato lo scorso anno, punta a garantire accoglienza fino a sei ospiti, con un posto letto di emergenza e spazi condivisi per attività collettive, oltre a locali per il personale e i servizi necessari. Per assicurare l’accessibilità anche ai piani superiori, verrà installato un impianto di sollevamento esterno sul lato sud dell’edificio, minimizzando l’impatto estetico e ottimizzando i costi. G