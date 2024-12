Corigliano Rossano, il segretario comunale condannato a due anni

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari Orvieto Mantonti, ha emesso, nella serata di ieri nei confronti del segretario generale del comune di Corigliano Rossano, Paolo Lo Moro, al termine del processo scaturito da una operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, che aveva visto coinvolto anche nove membri del corpo della Polizia municipale. A fronte della richiesta di condanna alla pena di 3 anni e sei mesi, avanzata dal pubblico ministero Raffaella Di Carluccio D’Aniello, il Gip ha emesso una condanna a due anni, con pena sospesa. Il giudizio si è tenuto nella forma del rito abbreviato, per come chiesto e ottenuto dall’imputato. Per quanto riguarda gli altri otto indagati finiti a processo, tra cui il maggiore dei vigili urbani Pietro Pirillo e l’ispettore Marcello Milione, il giudice per la posizione di Pirillo, che aveva avanzato istanza di patteggiamento, si è espresso per una condanna di due anni con pena sospesa, mentre per l'ispettore Milone, il quale aveva chiesto di essere giudicato con i rito abbreviato, il giudizio è stato di un anno e anche per lui pena sospesa. Per tutti gli altri sei vigili urbani, per i quali è stata accolta anche per loro la richiesta di patteggiamento, la pena condanna è stata commutata da detentiva a pecuniaria.