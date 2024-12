Ha maltrattato e violentato la moglie per trent'anni: i carabinieri arrestano un 58enne nel Cosentino

Prevaricazioni, violenze e maltrattamenti tra le mura domestiche reiterate per decenni. Un 58enne di Acquaformosa è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

I militari della Benemerita guidati dal Capitano Michelangelo Iocolo, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla violenza sulle donne e in ambito familiare, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Castrovillari per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia della moglie e le accurate indagini dei militari, si è potuta ricostruire una storia di oltre 30 anni di continui maltrattamenti in famiglia, lunga quanto l’intero rapporto coniugale che sarebbe stato contraddistinto da costanti violenze fisiche e psicologiche, prevaricazioni di ogni tipo, anche nei confronti delle figlie, all’epoca dei fatti minorenni.

Ad Acquaformosa, piccolo centro del Parco nazionale del Pollino con meno di 1000 abitanti, comune che è sotto la giurisdizione del comando stazione dei Carabinieri di Lungro, l’attenzione delle forze dell’ordine è costante.