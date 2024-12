Oggi interruzione idrica a Cosenza per lavori all'Abatemarco, sospensione anche a Catanzaro

Interruzione dell'erogazione idropotabile a Cosenza oggi, martedì 17 dicembre, per l'esecuzione di alcuni lavori di riparazione della condotta dell'Acquedotto Abatemarco, a seguito della localizzazione di diverse rotture lungo il tracciato di posa dello schema idraulico dello stesso Acquedotto che attraversano più Comuni. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che “l'interruzione dell'erogazione idropotabile si registrerà fino all'ultimazione dei lavori, per le sole utenze alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano (diramazione zona alta). L'erogazione – scrive, inoltre, Sorical al Comune di Cosenza – sarà garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, mentre per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza, nella giornata del 17 dicembre, sarà comunicato l'orario di chiusura anticipata della vasca di accumulo del serbatoio Regionale di Cozzo Muoio. Presumibilmente, i lavori saranno ultimati nella stessa giornata, con il graduale ripristino delle ordinarie forniture idropotabili”.

L’ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical dalla quale si è appreso che dalle ore di oggi 17 dicembre, per effettuare un intervento di manutenzione su un tratto di rete, è stata sospesa l'erogazione idrica dall'impianto di potabilizzazione Corace. La sospensione si protrarrà fino alle ore 12. Il servizio verrà ripristinato appena possibile. Disagi potranno interessare i quartieri Santa Maria e Corvo; in modo particolare, per le utenze ricomprese nella zona di viale Emilia e via Tagliamento. Saranno forniti aggiornamenti.