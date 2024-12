La Smile Pallanuoto in visita nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Cosenza

Una giornata speciale per i piccoli pazienti dell'ospedale di Cosenza, grazie alla visita della Smile Cosenza Pallanuoto. Le atlete della squadra hanno portato un sorriso ai bambini e alle bambine, donando loro regali in vista delle festività natalizie. L'incontro si è svolto alla presenza del primario, Dott. Domenico Sperlì, della coordinatrice infermieristica Monica Pizzuti e del Direttore Sanitario, Dott. Pino Pasqua insieme al personale ospedaliero. Presenti i docenti dell'istituto comprensivo IC Cosenza III R. Lanzino di via Negroni, diretto da Marina Del Sordo. Docenti che sono quotidianamente impegnati nella "sfida" emotiva e nell'insegnamento personalizzato nella scuola in ospedale, unica realtà scolastica presente nel territorio dal 2012, che garantisce ai bambini ricoverati il diritto allo studio e l'istruzione domiciliare.

Un momento emozionante, con sorrisi e sguardi curiosi, anche da parte dei più piccoli, alcuni di appena 3 anni, salutati dietro una porta. Le ragazze hanno portato un po' di gioia, trasmettendo un messaggio di speranza e augurando loro una pronta guarigione, con l'invito di venire a vedere una partita di pallanuoto di Serie A1.