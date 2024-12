Tenta di nascondersi sotto al sedile alla vista della pattuglia, in auto 100grammi di cocaina: due arresti a Bonifati

L’ultima operazione di polizia giudiziaria nell'Alto Tirreno cosentino è stata condotta dalla Stazione Carabinieri di Cittadella del Capo - Compagnia di Scalea lo scorso 16 dicembre: in tale circostanza sono arrestati a Bonifati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 27enne e un 38enne, entrambi del luogo.

I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, hanno notato un furgone con all’interno due soggetti uno dei quali, seduto sul lato passeggero, al sopraggiungere della pattuglia, si è abbassato repentinamente come per non farsi vedere.

Il movimento non è passato inosservato e i Carabinieri hanno immediatamente bloccato il mezzo: il ragazzo è stato subito riconosciuto in quanto un mese prima era stato arrestato in quanto trovato in possesso di cocaina, motivo per il quale era sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di Bonifati.