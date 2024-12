Acquedotto Abatemarco, nuova rottura della condotta: squadre Sorical già al lavoro per la riparazione

Nuova rottura questa mattina della condotta dell'acquedotto Abatemarco, che serve anche la città di Cosenza. Una squadra della Sorical sta intervenendo per la riparazione dopo che nelle scorse ore era stata effettuata un'altra riparazione per una rottura improvvisa con le utenze alimentate dai serbatoi di carico fino a esaurimento. L'interruzione aveva riguardato solo alcune utenze, mentre quelle servite dallo schema Capodacqua, Settimo di Montalto, Quattromiglia, Università e Ceep non avevano avuto interruzioni. Le utenze servite dall'Abatemarco alto, cioè i centri di Cerzeto, Mongrassano, Cervicati, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano, Lattarico e Montalto Uffugo Centro, sono state alimentate dalle vasche di accumulo di San Marco Argentano fino ad esaurimento delle stesse. I principali serbatoi di Rende sono stati serviti dal sebatoio regionale di Cozzo Pantoscia. Per il comune di Mendicino è stata interessata la sola utenza Rosario. A causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute nella giornata di ieri nella zona di Lattarico, si sono registrati ritardi nei lavori sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco. La pioggia battente ha causato smottamenti e allagamenti nel cantiere e i lavori sono stati rallentati dalle attività di messa in sicurezza del sito. Nella serata di ieri, l’impresa che sta eseguendo i lavori ha proceduto ad inviare a supporto una nuova squadra operativa e celle fotoelettriche per poter continuare le operazioni di saldatura della condotta nella notte. Pertanto i lavori sono continuati fino alla completa ultimazione. Ora questa nuova rottura per la quale sono già al lavoro le squadre della Sorical