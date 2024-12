Acqua, il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Rende protesta contro la pessima gestione e le continue interruzioni del servizio

"Una nuova rottura ha interessato in questi giorni l’acquedotto Abatemarco, che serve anche la città di Rende, che ha dovuto subire l’ennesima interruzione dell’erogazione idropotabile. Da gennaio 2025 il Comune di Rende vedrà una svolta nella gestione delle risorse idriche. La decisione dei commissari è chiara: l'attuale società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati verrà sostituita e la gestione del servizio sarà affidata a Sorical. La scelta di affidare ad una società privata la gestione delle risorse idriche della nostra città non ha portato, dunque, i benefici sperati, come i rappresentanti del Movimento 5 Stelle avevano ampiamente preannunciato". Lo ha affermato, in una nota, Fabio Gambino, rappresentante GT M5S Rende

"La privatizzazione del servizio idrico, concepita per migliorare l’efficienza e ridurre i costi, si è rivelata - secondo Gambino - un fallimento. Non solo ha generato ulteriori spese per i cittadini, ma ha anche compromesso la capacità del Comune di gestire uno dei beni più preziosi del territorio. Numerose sono state le lamentele dei cittadini, soprattutto riguardo agli avvisi di pagamento basati su letture stimate e non reali, che hanno spesso generato tariffe di eccedenza e un raddoppio dei costi. A livello comunale, la situazione non è stata migliore. L’Amministrazione si è trovata a dover pagare direttamente Sorical per i debiti accumulati da Acque Potabili, per un totale di circa 14 milioni di euro. Una cifra enorme che ha gravato sulle casse pubbliche e che ha portato alla decisione dei Commissari, che hanno parlato di «voragine» e di «emergenza vera» nei conti, di anticipare di sei mesi la chiusura dei rapporti con Acque Potabili. Una scelta giusta, visto il passato di inefficienze e costi aggiuntivi per i cittadini, ma che solleva altre preoccupazioni, perché, anche a causa delle scelte nella gestione dell'acqua operate a livello regionale in tutti questi anni, negli ultimi tempi, e nonostante le piogge, l'acqua dei rubinetti dei rendesi troppo frequentemente sta arrivando a singhiozzo".