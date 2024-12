Nuovo ospedale della Sibaritide, lavori in anticipo rispetto al previsto

Il nuovo Ospedale della Sibaritide continua a marcare record per quanto riguarda l’iter di completamento dell’opera e per quanto riguarda il rispetto della tempistica da cui scaturirebbe la consegna programmata della grande struttura ospedaliera, se si procederà con i ritmi segnati finora. Infatti, oltre al completamento dell’involucro esterno e dell’80% dei serramenti, va aggiunta la definizione, al momento grezza del primo corpo, al primo piano, delle degenze con i relativi impianti interni. La conferma giunge dallo stesso project manager, ing. Domenico Petrone, che ci ha riferito come attualmente «il cantiere ha un avanzamento mensile di produzione di oltre 5 milioni di euro ogni mese già dal mese di settembre». Una elevata produzione ed una costanza continuativa che, adire il vero, in Calabria non si era ancora vista nella realizzazione di altre opere, ovviamente non di questa portata e di questa grandezza. Ovviamente va tenuto conto che i lavori dell’ospedale della Sibaritide, dopo il fermo dovuto alla variante ed ai tempi di definizione della stessa, sono ripartiti lo scorso 8 aprile 2024, il tempo di riavviare il cantiere ed approvvigionati i primi materiali giunti a partire da luglio 2024.