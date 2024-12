Scontro notturno tra auto a Campora San Giovanni: tre feriti

Grave incidente stradale nella notte a Campora San Giovanni. Una Peugeot e una Volkswagen Golf si sono scontrate frontalmente. La prima delle due autovetture, diretta a nord da Falerna, avrebbe impattato violentemente contro la Golf, guidata da una coppia di Nocera Terinese in direzione sud. L'urto ha fatto perdere il controllo a entrambe le auto: la Peugeot ha perso una ruota anteriore e ha terminato la propria corsa contro un albero e uno spartitraffico, fermandosi infine su una rampa vicino a delle abitazioni. I tre occupanti coinvolti sono stati trasportati all'ospedale di Lamezia Terme. La coppia della Golf ha riportato solo ferite lievi, mentre il conducente della Peugeot, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e ha riportato contusioni multiple, ma non è in pericolo di vita. Carabinieri e Polizia Municipale sono intervenuti per gestire i rilievi e regolare la viabilità.