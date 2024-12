Blitz dei ladri a Fuscaldo, svaligiate sei abitazioni e distrutte le telecamere di sorveglianza

È successo tutto in una notte. È successo tutto nella frazione marina di Fuscaldo. Nel raggio di poco più d’un chilometro sono state svaligiate sei abitazioni. Un’azione singolare e quanto mai criminale. I furti sono stati scoperti nella mattinata di ieri. I primi a rendersi conto della scorribanda notturna sono stati i residenti di alcune unità immobiliari del “Royal Village” in via Maggiore Alfonso Vaccari. Il ladro o il gruppo di ladri – visti i presupposti s’ipotizza la presenza sulla scena di almeno due persone – non hanno fatto economia di nulla. Hanno usato la mano pesante su porte e finestre. In una villetta, in particolare, oltre al furto hanno causato danni per centinaia di euro. Non solo hanno neutralizzato e portato via le telecamere di videosorveglianza ma hanno distrutto anche la memoria dell’impianto sul quale, presumibilmente, era stata immortalata l’intera scena e i momenti salienti dell’irruzione nell’unità immobiliare, all’interno della quale hanno fatto man bassa di tutto un po’. Nella villetta attigua, invece, il “lavoro” notturno è rimasto – si fa per dire – a metà. In questo caso, dopo aver scassinato una finestra non hanno portato via granché. Stessa tecnica negli altri quattro immobili. Sempre nell’area marina. Uno in centro e gli altri tre nella zona di Messinette. Anche in questo caso le unità immobiliari sono state sia danneggiate che saccheggiate. Dagli appartamenti sono stati portati via televisori e piccoli elettrodomestici. I carabinieri della Stazione di Fuscaldo – coordinati dal maresciallo Andrea Inno – nella giornata di ieri hanno compiuto una serie di sopralluoghi e reperato alcuni elementi utili alle indagini. Sono stati inoltre acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale, di alcuni esercizi commerciali e di alcune abitazioni vicine ai luoghi dei furti.