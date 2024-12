Va fuori strada con l'auto e si schianta contro un palo della luce: 83enne muore sul colpo in provincia di Cosenza

Tragico pomeriggio nel piccolo centro di Paludi, dove un uomo ultraottantenne, del posto, ha perso la vita mentre era alla guida della propria auto. A quanto si è appreso, l'uomo stava rientrando in paese dopo essere stato nel pomeriggio nella vicina Corigliano Rossano. Quando la vettura era all'altezza dell'incrocio, a due passi dalla chiesetta dell'Annunziata, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria macchina e sarebbe andato a finire fuori strada.

La vettura, ormai senza controllo, è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione a lato della carreggiata. Da verificare se la vittima abbia accusato o meno, prima di perdere il controllo della propria vettura e dell'impatto successivo con il palo dell'illuminazione, un malore. Sul posto si sono portati i Carabinieri della locale stazione. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno proceduto ad estrarre l'uomo dalla macchina. Inutile si è pure rivelato l'arrivo dei sanitari del 118, in quanto una volta giunti sul posto i componenti della equipe hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo che pare sia avvenuto sul colpo. Sgomento e dolore tra la comunità di Paludi dove la notizia si è diffusa in breve tempo.