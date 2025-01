Commissioni Pari opportunità di Regioni e Province Autonome, la castrovillarese Anna De Gaio nuova coordinatrice

La nuova coordinatrice della Conferenza delle presidenti delle Commissioni Pari Opportunità di Regioni e Province Autonome è Anna De Gaio di Castrovillari, già presidente della Commissione Pari Opportunità della Calabria. L'ha eletta nei giorni scorsi la Conferenza delle Presidenti delle Commissioni Regionali per le Pari opportunità. La nuova coordinatrice nazionale succede a Dusy Marcolin di Aviano (Presidente CRPO Friuli Venezia Giulia). L’elezione è avvenuta all'unanimità, ribadendo l'essenza dell'organismo finalizzato ad affermare la dignità di ciascuno, fondamento dell'azione delle Commissioni in ogni parte d'Italia. Forte di questo assunto l’uscente Marcolin ha "ringraziato tutte le colleghe esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti e certa che la nuova Coordinatrice, la collega Anna De Gaio, proseguirà con impeto e determinazione l'impegno che sta profondendo da anni il coordinamento, ottimizzando, ancor più, le attività sociali e politiche che la Conferenza porta avanti con abnegazione.

"Il lavoro di squadra e il contatto diretto con la Ministra Roccella- ha per altro precisato la coordinatrice uscente Marcolin- ci hanno consentito di raggiungere soddisfacenti traguardi a più livelli che, sono certa, Anna De Gaio saprà accrescere nell'interesse del bene persona per cui tutte siamo impegnate con l’affermare il valore che l'umano essere, al di là del sesso, porta nella società e che non si può disconoscere."