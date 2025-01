Ritrovato a Roma Gaetano Adduci, da Trebisacce il messaggio degli amici: “Ti stiamo aspettando!”

Ritrovato a Roma il trebisaccese Gaetano Adduci. Entro domani sarà nel suo paese. È stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv a confermare il suo ritrovamento nella Capitale. L'amico del cuore del giovane scomparso, Raffaele Buccino, che insieme a tanti altri si era mobilitato per la sua ricerca, ha voluto evidenziare con commozione e grande gioia che "il nostro amico Gaetano Adduci è stato ritrovato e molto presto sarà di ritorno. Siamo felicissimi e sollevati di sapere che sta bene e volevamo condividere questa splendida notizia con chi ci ha sostenuto e attende sue notizie. Grazie ad ognuno di voi che, con una segnalazione, un commento, una condivisione e una parola di conforto, ci avete aiutato in queste ore. Un ringraziamento anche ai vari gruppi ed associazioni per aver mantenuto alta l'attenzione. Infine, un sentito grazie alle forze dell'ordine per il loro contributo. Gaetà, ti stiamo aspettando".