Roggiano, trattore si ribalta: uomo in gravi condizioni

Un trattore con a bordo un cittadino roggianese si è ribaltato nei pressi del bivio della località “Piano delle Rose – Stizzo”. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 13 e sul posto, oltre ai primi mezzi di soccorso ed ai carabinieri della locale stazione, è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco per cercare di salvare il malcapitato. Si teme, infatti, il peggio per l’uomo, emigrato per alcuni anni in Svizzera e rientrato da poco nel suo luogo natio, che a bordo del mezzo agricolo sarebbe stato scaraventato al suolo in un terreno situato in una zona collinare che costeggia la Provinciale 114 che porta verso le Pianette di Santa Caterina Albanese. Le condizioni della persona dovrebbero essere gravi e per questo è stato disposto il trasferimento al nosocomio della città dei bruzi.