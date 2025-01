Non ce l'ha fatta il 63enne di Roggiano Gravina. Si era ribaltato ieri col trattore

Non ce l'ha fatta il 63enne di Roggiano Gravina (in provincia di Cosenza) che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre era alla guida del suo trattore. L'uomo è morto all'ospedale di Cosenza dove era stato portato in gravi condizioni.

Per cause in corso d’accertamento, il cittadino roggianese, 63 anni, emigrato in Svizzera e rientrato da poco nel suo luogo natio a quanto pare solo per un breve periodo, stava effettuando delle opere di ripulitura di un suo terreno allorquando in una parte scoscesa il mezzo agricolo si è ribaltato finendoci sotto e rischiando di essere completamente travolto. Fortunatamente è riuscito pur con le poche forze rimaste a dare l’allarme ed alcuni vicini del circondario hanno udito le sue urla di dolore intervenendo sul posto insieme ad una dottoressa che risiede nella zona di località Farneto. I soccorritori hanno impiegato un po' di tempo per cercare un mezzo meccanico, tipo argano, per cercare d’estrarlo da sotto il mezzo agricolo. Nel frattempo, oltre ai primi mezzi di soccorso ed ai carabinieri della locale stazione, è giunto – una volta allertato il numero d’emergenza – anche l’elisoccorso ed i Vigili del Fuoco per dare il manforte necessario al salvataggio del malcapitato. Il fatto è accaduto non lontano dal bivio della località “Piano delle Rose – Stizzo” nei pressi della provinciale 114 che costeggia l’hinterland roggianese e che porta alle Pianette di Santa Caterina Albanese. Per l’uomo, all’inizio parso piuttosto vigile, si è poi subito temuto il peggio poiché sarebbe stato scaraventato a terra subendo dei seri danni all’addome. Le sue condizioni erano apparse gravi ai sanitari del 118 arrivati sul luogo dell’accaduto e gli stessi, per ragioni terapeutiche, avevano disposto l’immediato trasferimento tramite l’ambulanza al nosocomio della città dei bruzi.