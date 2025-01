Ospedale Annunziata di Cosenza, la Pediatria scoppia

Allarme rosso all’Annunziata. L’afflusso di giovanissimi pazienti colpiti dall’influenza ma anche da altre patologie serie, come scriviamo da giorni, è aumentato a dismisura. Il reparto di Pediatria scoppia e il poco personale è in ginocchio . Ieri il segretario aziendale della Cisl Fp, Giuseppe Bonasso , ha inviato una lettera al direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, al direttore sanitario Pino Pasqua,, al direttore amministrativo Andrea Folino e al responsabile della gestione rischio clinico Ottavio Stefano per segnalare la situazione di rischio che si è determinata in ospedale.

Il personale in servizio è costretto a operare sotto forte pressione, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza e sull’efficacia delle cure prestate ai piccoli pazienti. Questa situazione rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti pediatrici e del personale stesso, oltre a configurare una potenziale violazione dei protocolli sanitari e delle normative vigenti in materia di qualità dell’assistenza».

Il segretario aziendale della Cisl Fp chiede pertanto che «venga effettuata con urgenza una verifica della situazione e adottati i provvedimenti necessari per riportare il reparto a condizioni di lavoro sostenibili e sicure, in linea con gli standard previsti dalla normativa regionale e nazionale».