Il maltempo flagella il Tirreno Cosentino: crollati diversi alberi per il forte vento

Circolazione dei treni sospesa e grossi danni sul territorio. Fortissime raffiche di vento stanno mettendo apprensione in diversi Comuni del litorale tirrenico. A Paola in particolare dove alberi secolari sono stati abbattuti alcuni dei quali hanno interrotto la circolazione stradale in rione san Rocco (finendo su una casa) e creato disagi in più direzioni. Due alberi sono anche caduti nel piazzale di ingresso dell'ospedale.