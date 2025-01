Rassegna stampa 14-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Progetti e sostenibilità

-La doppia linea di Occhiuto in Calabria sull’ambiente

-Rigassificatore, il progetto di Gioia Tauro dichiarato strategico

-Centrale del Mercure, braccio di ferro nel Parco del Pollino. La priorità restano i posti di lavoro

Sanità

-Ospedale di Lamezia, c’è carenza di medici in Urologia e Neonatologia

-Ospedale della Piana, il Pd di Palmi non ci sta: “Dopo diciassette anni è ancora un miraggio”

Inchieste e processi

-Giallo di Bovalino, autopsia e stub per capire come è morto Marando

-Cotronei, cinque condanne per la morte di un 61enne in clinica

-La sparatoria di Natale a Sorianello: rito immediato per quattro

-Castrovillari, rapina al supermarket: in tre davanti al giudice

-Indignazione a Cassano, nel liceo aule al freddo e nei bagni manca l’acqua