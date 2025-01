Cetraro, chiuso il Palazzetto dello sport: manca il certificato di agibilità

È stato chiuso ieri mattina, per mancanza della necessaria agibilità, il Palazzetto dello sport “Ciro Giordanelli” della cittadina tirrenica. Il commissario prefettizio del Comune di Cetraro, Mauro Passerotti, ha, infatti, fatto requisire le chiavi della struttura sportiva a coloro che, per conto di società sportive, ne gestivano l’uso. La struttura è stata finora utilizzata - dopo la sua riapertura avvenuta a settembre scorso, a seguito di lavori di ristrutturazione e riqualificazione - da alcune società sportive del territorio per le proprie attività agonistiche e, nei giorni scorsi, è stata anche teatro di una importante manifestazione a livello regionale, vale a dire la Final Four delle finali regionali di Coppa Italia di Calcio a 5. Ad oggi, però, così come appurato proprio in seguito alle richieste in merito da parte delle forze dell’ordine, in occasione di questa manifestazione, è stato verificato che l’impianto non è dotato del certificato di agibilità. Sono, pertanto, state bloccate, a seguito della suddetta decisione del commissario Passerotti, tutte le attività presso la struttura cetrarese, da anni punto di riferimento per gli sportivi del comprensorio, essendo, a questo punto, oltremodo necessario provvedere in merito, soprattutto per la sicurezza dei suoi futuri fruitori.