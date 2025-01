Castrolibero, il cuore grande degli amici di Anna Rita: con le donazioni in suo ricordo eseguite sette operazioni chirurgiche in Africa VIDEO

Il cuore grande di Anna Rita Biasi continua a battere anche dopo il suo addio terreno. Che per gente come lei, fedele fino alla fine dei giorni, è quasi un dettaglio. Non lo è per chi resta, familiari e amici, che convivono con il dolore dell'assenza. Uno squarcio nell'anima che si può rimarginare solo con le azioni. Con le opere di bene. La famiglia di Annarita ha scelto di onorarne il ricordo nel modo migliore possibile: donando. E così, parenti e amici della donna che viveva a Castrolibero - oltre al Rugby Rende, società in cui milita e allena il figlio, Bruno De Filippis - hanno colto l'invito della onlus Emergenza sorrisi, realizzando un piccolo miracolo: con i proventi raccolti in memoria della donna è stato possibile eseguire sette operazioni chirurgiche in Etiopia (bambini con problematiche cranio-facciali), dove l'organizzazione è molto attiva. Una missione chirurgica di altissimo profilo, in collaborazione con Gli Amici di Adwa, che ha visto coinvolti diversi operatori sanitari, dal chirurgo plastico maxillo-facciale Mario Altacera, all'anestesista pediatrico Fabio Panetta, passando per la coordinatrice della onlus, Valentina Maietti e a Nicolò Balini di Human Safari. «Non è mai facile ringraziare quando si tratta di circostanze del genere, perché dietro a una donazione c'è sempre la perdita di una vita umana, ma da questa circostanza negativa ci sarà una rinascita: bambini che potranno riabbracciare le proprie madri». Ed è proprio questo il lieto fine: nel momento più basso, in cui difficilmente si dà un motivo alla morte, ecco il guizzo ispirato da chi non c'è più. Perché questo finale della storia fa meno male se si pensa che è in perfetta linea con l'esistenza vissuta da Anna Rita Biasi: in mezzo alla gente, con generosità.