Rimane bloccato per la neve, autista di un furgone che trasportava ossigeno soccorso dai Carabinieri Forestale nel Cosentino

Nella giornata di ieri, i militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Trebisacce e Oriolo, tra il comune di Albidona e il comune di Castroregio, sono intervenuti per prestare soccorso al conducente di un furgone che effettuava consegne di ossigeno per terapie mediche domiciliari. L’uomo, al fine di accelerare i tempi delle consegne e recuperare alcuni giri dei giorni precedenti, non effettuati a causa del maltempo, si è immesso in una scorciatoia di montagna, rimanendo bloccato all’interno di un bosco a causa della neve che si era ghiacciata in un tratto di strada e in un tornante.

I militari, in servizio di vigilanza mirato alla tutela del territorio, si sono accorti della presenza del furgone che stava effettuando vani tentativi per procedere nella marcia e si sono subito prodigati con vari mezzi di fortuna (catene, rami e pala) per liberare il mezzo bloccato e consentirgli di riprendere la marcia e di uscire dall’area boscata. Più volte il mezzo, pesante per il carico di bombole di azoto liquido, è rimasto bloccato nel pantano di neve e ghiaccio, impossibilitato a proseguire la marcia o ad invertirla. In ultimo, il conducente, estremamente preoccupato per l’ultimo tratto in discesa ancora da percorrere prima di immettersi sulla strada provinciale, a causa del peso del furgone e della natura del suo carico, poiché rischiava di perderne il controllo a causa del ghiaccio, è stato accompagnato in sicurezza, facendolo precedere da un privato cittadino avvisato dai militari e intervenuto con il suo trattore con lama per liberare il fondo stradale, nonché scortato in sicurezza dai mezzi militari fino al centro abitato.