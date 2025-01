Ospedale di Trebisacce, Cup da settimane senza rete internet

Da tempo manca la linea internet al Cup dell'Ospedale, personale e utenza reclamano, e chiedono giustamente, l'immediato ripristino dell'importante servizio. Problemi al pian terreno dell'ala nuova del “Guido Chidichimo” dove insistono gli ambulatori specialistici e appunto il Centro unico prenotazioni, dove lavorano sette utenti che al momento sono impossibilitati a prenotare le visite on line e vidimare le impegnative dei medici curanti, utili e necessari per la prenotazione di prestazioni mediche. Un problema che sta andando avanti da tanto, troppe settimane, e che ha messo a dura prova sia gli operatori in servizio presso la struttura che ogni giorno sono costretti a farsi carico, loro malgrado, della legittima lamentela di ammalati e loro familiari che si recano all'ufficio per timbrare le ricette e che non hanno la possibilità di farlo perchè non c'è commissione telefonica. E gli stessi sono costretti a tornare a casa, magari dopo un viaggio in autobus dai paesi montani in cui risiedono, a mani vuote, dopo aver perso una giornata di lavoro.