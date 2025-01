Alluvione e frane a Corigliano Rossano, rischia di partorire in auto e va in ospedale... con un fuoristrada

È stata una notte di paura, di quelle in cui speri che le lancette corrano veloci verso l’alba e la fine di quell’allerta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

È lunga la lista dei danni causati dal maltempo, ma non è mancato un raggio di sole in una notte in cui il rumore della pioggia sembrava sovrastare ogni cosa. Grazie all’altruismo e solidarietà di un cittadino, Tommaso Figoli, dell’Associazione Magna Grecia off Road di Rossano, una donna in procinto di partorire è riuscita a raggiungere l’ospedale Compagna di Corigliano. La donna era rimasta bloccata per il maltempo lungo la strada che porta al nosocomio ausonico nel tentativo di raggiungere l’ospedale.

La pioggia torrenziale e lo smottamento del costone di roccia che aveva invaso la carreggiata rischiava di farla partorire nel nulla, in auto da sola. Inutile la chiamata al numero di emergenza del 118. Nonostante la richiesta di intervento inoltrata alla centrale operativa del Suem, l’ambulanza non è mai arrivata lasciando la donna in balia degli eventi. Ed è qui che si è attivata la macchina della solidarietà che l’ha salvata grazie ai mezzi speciali di cui sono dotati i membri dell’associazione. Infatti il volontario e membro dell’associazione non si è tirato indietro dinanzi ad una emergenza in cui si rischiava di mettere in pericolo ben due vite ed ha caricato la gestante sul proprio fuoristrada e nonostante la pioggia torrenziale facendosi largo tra frane e fango, pezzi di roccia e strade al limite della impraticabilità, è riuscito a condurre la donna nell’ospedale che si trova nel centro storico di Corigliano.