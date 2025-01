Corigliano Rossano, imperversa il maltempo: Schiavonea è sprofondata sott’acqua

La furia della tempesta Gabri non ha risparmiato la città di Corigliano Rossano investita in pieno da pioggia e vento, mostrando il suo lato più fragile tra frane, smontamenti, strade interrotte e allagamenti. Guardando ai danni il quadro è critico ed anche se la situazione non ha registrato episodi catastrofici già da domani si impone che si intervenga con tutti gli interventi ormai on più rinviabili.

Sono ben 22 i casi di frane e smottamenti al momento presenti sul territorio comunale, alcuni importanti.

Per come ha notiziato lo stesso Sindaco Flavio Stasi che per l’intera notte è stato al fianco degli uomini della protezione civile comunale, ieri risultavano intransitabili le strade provinciali per il Patire, Celadi e la 187 per Piana Caruso. Numerosi smottamenti anche sulla provinciale Ex Ss. 106, tra lo Scalo di Rossano e il Centro Storico di Corigliano, in alcuni tratti intransitabile per via di una frana.

Sulla nuova SS 106 allagamenti in località Villaggio Frassa dove la viabilità si è bloccata. Caduta di massi sulla ex Sp 188, nel tratto comunale rossanese. Difficoltà anche nelle località montane di Ceradonna ed Acqua del Fico, bloccate sia a monte che a valle.

Sul torrente Malfrancato è stato necessario attivare l'intervento di pulizia e rafforzamento dell'argine predisposto ieri per abbassare il livello e consentire il deflusso, mentre restano sorvegliati speciali tutti gli altri torrenti e numerosi fossi. Problemi anche nei due centri storici con crolli di muri e smottamenti, in particolare su Via Longo, Rione Falcone e San Domenico.

Al momento le aree sono state messe in sicurezza, ma richiedono una valutazione nelle prossime ore. Non va meglio a valle. Già dalle prime ore del mattino di ieri sono state attivate le idrovore nella località marina di Schiavonea, che stanno progressivamente abbassando il livello dell'acqua che si è riversata per ore.

Sul lungomare di Fabrizio è intervenuta una motopompa comunale, mentre nella medesima località il vento ha scoperchiato i tetti di una decina di abitazioni. Notte di lavoro straordinario anche per i vigili del fuoco del distaccamento cittadino intervenuti non solo su decine e decine di chiamate da parte di privati, ma hanno dovuto lavorare nella notte per la caduta di un pino marittimo che ha bloccato la Statale 531 nel comune di Crosia, interrompendo il traffico lungo la valle del Trionto. La rottura di un argine del torrente Citrea, ha creato problemi nella zona residenziale di contrada Donnanna, dove alcuni residenti lamentano allagamenti che hanno invaso abitazioni e terreni. Momenti difficili anche in contrada Fellino, dove l’acqua ha inondato i campi causando danni ingenti alle attività agricole.

La rete viaria urbana è generalmente transitabile, ma ovviamente è necessaria la massima cautela specie nei pressi dei sottopassi. In ogni caso l’attenzione maggiore è rivolta verso i corsi d’acqua e in special modo vero il Crati i cui argini appaiono abbatsanza delicati.