Cassano Ionio, false notizie su WhatsApp attribuite al sindaco Papasso: disappunto del primo cittadino. Segnalazione alla Polizia postale

In queste ultime ore, diversi cittadini hanno segnalato la diffusione su WhatsApp di notizie che vengono falsamente presentate come comunicati ufficiali del sindaco di Cassano Ionio, Giovanni Papasso. Questi messaggi riguardano, in particolare, due presunte comunicazioni: una inerente al figlio del sindaco, Davide, e un’altra, dal contenuto particolarmente spiacevole, che coinvolge Vittorio Martucci.

È fondamentale sottolineare che entrambi i messaggi sono completamente falsi. Lo stesso sindaco Papasso ha espresso con fermezza il proprio disappunto nei confronti di tali azioni, sottolineando che esse non rispecchiano in alcun modo i principi di deontologia e correttezza che da sempre guidano il suo operato.

“Invito tutti i cittadini a diffidare da queste comunicazioni e a non dare credito a contenuti di dubbia provenienza”, ha dichiarato il sindaco. Ha inoltre specificato che le sue comunicazioni ufficiali sono pubblicate esclusivamente sui canali social ufficiali e attraverso la stampa riconosciuta.