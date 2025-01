L'accoltellamento dell'Epifania in un ristorante di Scalea, arrestato un 36enne per tentato omicidio

All’indagato sono dunque stati contestati i reati di tentato omicidio aggravato in quanto avrebbe compiuto atti idonei e univocamente diretti a cagionare la morte del 49enne procurandogli lesioni in parti vitali dell’organismo con un’arma da taglio, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà e per aver agito per futili motivi.

Fondamentali per la ricostruzione di quanto accaduto e per l’identificazione dell’autore del reato sono state le testimonianze delle persone che hanno assistito ai fatti, raccolte nell’immediatezza. La vittima, che stava trascorrendo la serata in un ristorante di Scalea con i propri familiari, ad un certo punto ha iniziato a registrare alcuni video con il proprio smartphone riprendendo l’interno del locale in cui vi era anche musica dal vivo, filmati che sono stati poi acquisiti dagli investigatori. L’indagato, infastidito dal fatto che era stato ripreso anch’egli nei vari video, si è avvicinato al 49enne e gli ha più volte riferito di non volere che tali video venissero pubblicati sui social networks.